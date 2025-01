Pedrógão Triatlo com vários pódios na São Silvestre de Torres Novas

A associação Pedrógão Triatlo/CFDLP conquistou o seu primeiro pódio colectivo na corrida de 10km da São Silvestre de Torres Novas, com o terceiro lugar da equipa sénior masculina. Além da prestação masculina, a equipa feminina conseguiu um quinto lugar na mesma etapa. Também na prova de cinco quilómetros a associação conseguiu um terceiro lugar colectivo. A associação somou ainda outros cinco pódios individuais em vários escalões. A 23ª Corrida de São Silvestre contou com a participação de cerca de 100 atletas do Pedrógão Triatlo/CFDLP.