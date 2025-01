Rui Leitão reeleito para o conselho executivo da Federação Internacional de Teqball

O dirigente e atleta é também responsável pelo projecto de teqball dos Caixeiros de Santarém

Rui Marques Leitão, residente em Santarém, foi reeleito para o Conselho Executivo da Federação Internacional de Teqball (FITEQ), como representante dos atletas da modalidade. O dirigente e atleta é também responsável pelo projeto de Teqball dos Caixeiros de Santarém e vai para o terceiro e último mandato de dois anos nesse organismo internacional. Eleito pela primeira vez em 2021 e reeleito em 2022, Rui Marques Leitão alcançou agora um resultado histórico, com 100% dos votos a favor.

Rui Leitão, 52 anos, tem sido um grande impulsionador e divulgador da modalidade que é uma espécie de ténis de mesa jogado com pés e cabeça, continuando a competir no circuito mundial. Em 2023, entrou para a história do teqball ao tornar-se o primeiro galardoado com o Prémio de Mérito e Excelência do Teqball, atribuído pela FITEQ. A distinção reconheceu o seu contributo excepcional para o desenvolvimento e promoção da modalidade.