Santarém Basket bem representado nas selecções distritais jovens

O Santarém Basket contribuiu com 17 atletas nas selecções distritais sub 16 e sub 14, sendo nove femininas e oito masculinos, na participação nos jogos do Torneio Cidade de Santarém, organizado pela Associação de Basquetebol de Santarém e que juntou ainda equipas das associações de Braga, Coimbra e Leiria.

Já em Braga, o Santarém Basket teve oito atletas sub 12, duas femininas e seis masculinos, igualmente em representação da selecção distrital de Santarém, que competiu com as suas congéneres de Braga, Coimbra e Leiria.

“No total, 25 atletas do Santarém Basket Clube seleccionados são prova da excelência da sua formação, dando grande contributo às selecções de Santarém nas Provas Inter-Distritais que vão culminar com a Festa Nacional do Basquetebol de Albufeira e Paços de Ferreira, em 2025”, diz o clube em comunicado.