VFX investe 277 mil euros em actividades das piscinas municipais

A Câmara de Vila Franca de Xira vai assinar um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), visando assegurar a continuidade e o crescimento das actividades físicas e desportivas realizadas nas piscinas municipais em 2025. A decisão surge num contexto de aumento significativo na procura pelos serviços da Escola Municipal de Natação, que registou um crescimento de 12% no número de alunos no ano lectivo de 2023/2024.

Actualmente, segundo o município, a escola conta com 8 mil utentes, o que exigiu a criação de novas turmas para atender à procura. Embora novos técnicos tenham sido admitidos para o quadro de pessoal da câmara em 2024, a continuidade do contrato com a FPN é considerada essencial para manter a qualidade e o alcance das actividades.

O contrato, com um valor global de 277.528€, representa uma redução de 7% em relação ao acordo anterior, traduzida numa diminuição de 20.466€. Apesar desta redução, o novo contrato prevê um aumento no valor por hora pago aos técnicos, que entrará em vigor em Setembro de 2025.