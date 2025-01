Assembleia Municipal de Benavente aprova orçamento

A proposta de orçamento da Câmara de Benavente para o ano financeiro de 2025 foi viabilizada pela assembleia municipal com nove votos a favor dos eleitos da CDU, sete abstenções dos eleitos do PSD e uma abstenção do eleito pela candidatura independente, registando-se ainda cinco votos contra do PS e três votos contra do Chega. A proposta de lançamento de Derrama para 2025 foi aprovada por maioria com 20 votos a favor e 5 votos contra do PS. Os membros da Assembleia Municipal de Benavente aprovaram por unanimidade a participação do município relativamente ao IRS, assim como foi aprovada, por maioria, a taxa de IMI com 20 votos a favor e 5 abstenções do PS.