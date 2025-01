Município dá mais 10 mil euros para a campanha “Tomar Natal é no Comércio Local”

A campanha “Tomar Natal é no Comércio Local” está a ser um sucesso na cidade, o que motivou o reforço do apoio por parte do município. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, explicou que os 30 mil euros investidos inicialmente esgotaram rapidamente, tendo sido necessário reforçar o apoio para que a campanha não parasse. A ratificação do apoio extra de 10 mil euros foi aprovada na reunião de câmara de dia 23 de Dezembro.

Filipa Fernandes começou por recordar que este ano a campanha de incentivo ao consumo no comércio local reverte em vouchers de bem-estar, como estética, spas, hotéis, restauração e artesanato. “Houve uma adesão bastante grande, os 30 mil euros investidos esgotaram rapidamente”, informou. Filipa Fernandes acrescentou que, perante o enorme sucesso, houve a necessidade de aumentar o apoio financeiro em mais 10 mil euros, para que não houvesse uma quebra na distribuição dos vouchers. A autarca revelou ainda que, até à data, há registo para mais de 220 mil euros gastos no comércio local por parte da população, dinheiro que tem sido revertido em vouchers e produtos da campanha.