175 mil euros para estabilizar talude na Póvoa de Santa Iria

A obra de estabilização de um talude na Rua do Morgado da Póvoa, na Póvoa de Santa Iria, vai ser adjudicada à empresa Cordivias – Engenharia lda por 175 mil euros. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira e a obra tem um prazo de execução previsto de 120 dias.

A intervenção, recorde-se, visa proceder a trabalhos de estabilização de um talude que está a ameaçar ruir para a via pública na Póvoa de Santa Iria, depois das chuvas fortes do Inverno passado. Ao concurso público lançado pelo município de Vila Franca de Xira respondeu apenas uma empresa.