Antigo autarca de Almeirim indigitado para vogal da Autoridade de Aviação Civil

Pedro Pisco dos Santos foi vereador do PSD na oposição na Câmara de Almeirim numa altura conturbada, recandidatou-se e acabou por abandonar a vida autárquica para seguir a sua carreira profissional de jurista. Está há quase duas décadas na Autoridade Nacional de Aviação Civil e agora chega ao conselho de administração.

O antigo vereador da Câmara de Almeirim, Pedro Pisco dos Santos, foi indigitado como vogal da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), onde exerce funções há quase duas décadas. O jurista de formação deve ser empossado no cargo em Janeiro, sendo a primeira vez que exerce funções no conselho de administração numa entidade pública. O nome foi aprovado pela Assembleia da República, depois de ter sido aprovado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública – CRESAP.

Pedro Pisco dos Santos mantém as suas ligações a Almeirim, onde estudou, onde tem família e onde vai com frequência. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado em Master in Law and Management da Faculdade de Direito e Economia da Universidade Nova de Lisboa. Entrou para a aviação civil como jurista, tendo subido a chefe do Departamento de Recursos Humanos em 2006 e actualmente lidara a direcção jurídica, que os departamentos de legislação e regulamentação e o departamento de contencioso e registos.

Com 50 anos, Pedro Pisco dos Santos começou a trabalhar como advogado na sociedade de advogados Santos Ferreira, Almeida Sampaio, Miguel Eiró & Associados em 1998 de onde saiu três anos depois para jurista do mapa de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Entre 2004 e 2005 foi adjunto do ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

Politicamente, foi eleito vereador do PSD na Câmara de Almeirim em 2005, tendo estado nessas funções na oposição “de forma construtiva, apresentando propostas que visam melhorar as condições de vida de todos os almeirinenses”, conforme enalteceu a concelhia do partido no final do mandato. Em 2009 recandidatou-se pela segunda vez à presidência da câmara, dizendo que se fosse eleito o município pagaria de imediato as dívidas aos fornecedores, a quem a autarquia devia cerca de um milhão de euros. Uma das suas bandeiras era a redução em 50 por cento da carga fiscal em sede de IRS e a isenção de pagamento do imposto municipal da derrama que incide sobre o lucro tributável das empresas.

Com Pedro Pisco dos Santos foi a primeira vez na história do partido em Almeirim que um vereador em exercício voltou a candidatar-se. O seu primeiro mandato como vereador do PSD na oposição ocorreu numa altura conturbada, com uma guerra entre o presidente da câmara, Sousa Gomes, já falecido, e o presidente da assembleia municipal, Armindo Bento, ambos do PS. Armindo Bento acabaria destituído do cargo após várias trocas de acusações. No executivo municipal Pedro Pisco dos Santos conseguiu manter uma postura colaborativa, votando favoravelmente algumas propostas do PS quando entendia que eram importantes, e em muitas ocasiões acabou por serenar os ânimos.