Arruda dos Vinhos investe 600 mil em nova ponte sobre rio Grande da Pipa

O município de Arruda dos Vinhos vai investir cerca de 600 mil euros na substituição da ponte sobre o rio Grande da Pipa, tendo o concurso público sido já publicado em Diário da República. O concurso prevê a construção de uma ponte rodoviária “em betão, sobre o rio Grande da Pipa, em substituição de uma ponte existente que apresenta condições deficientes de vazão e de conservação”, de acordo com o anúncio do procedimento.

A ponte dos quatro caminhos situa-se na confluência do rio Grande da Pipa e da ribeira das Salemas e, devido aos problemas de vazamento que apresenta, fica submersa de água, quando chove mais, provocando inundações. As obras vão decorrer durante 18 meses. A empreitada é financiada com verbas do Estado, no âmbito de apoios concedidos para fazer face aos prejuízos do mau tempo registado em Dezembro de 2022.