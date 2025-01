Assembleia de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra congratula-se com a sua desanexação

A Assembleia de Freguesia da ainda União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, congratula-se com a decisão da Comissão Parlamentar de Poder Local e Coesão Territorial que aprovou a desagregação da união de freguesias, permitindo, assim, que estas localidades voltem a ser freguesias como antes. A assembleia realça que esta desagregação vai ao encontro daquelas que eram as justas expectativas das suas populações.

A autarquia realça que esta situação resulta também de um trabalho exaustivo da junta de freguesia, de recolha e preparação de um vasto conjunto de dados, de informações e documentos e de um cronograma de procedimentos e deliberações, que envolveu os diferentes órgãos autárquicos do concelho. Destaca ainda a acção da junta na elaboração de estudos de viabilidade económico-financeira e da inventariação do património existente.

“A oportunidade criada pela aprovação da Lei de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, de 2021, levou a que a que o executivo da junta de freguesia se empenhasse afincadamente na reversão daquele que sempre considerou ser um erro técnico e político ocorrido em 2013, que não trouxe qualquer ganho a estas freguesias”, refere a assembleia em comunicado. E acrescenta que a anexação das freguesias não teve em conta a posição das populações, que “desde sempre se opuseram à agregação que lhes foi imposta”.

A assembleia de freguesia salienta ainda que “esta decisão é o reconhecimento de todo o bom trabalho desenvolvido, seguindo-se agora os procedimentos para devolver às suas populações a Freguesia de Coruche, a Freguesia da Fajarda e a Freguesia da Erra”.