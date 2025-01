Câmara de Sardoal contrata serviços de assessoria jurídica por dois anos

Na última reunião camarária de 2024, o presidente do município de Sardoal, Miguel Borges (PSD), afirmou que a proximidade do fim de mandato e respectiva época de campanha eleitoral não vai alterar a gestão do município. Em causa está a adjudicação da prestação de serviços na área de assessoria jurídica e contencioso na modalidade de avença, da advogada Célia da Cruz, por um período de 24 meses. “A autarquia continua a ser gerida com base nos interesses do município, sem olhar a calendários”, explica Miguel Borges.

A questão foi levantada pelo vereador Pedro Duque (PS), que questionou o porquê do período de 24 meses e não de 12, uma vez que poderá condicionar o próximo executivo em funções. Miguel Borges afirma que a proposta está fraccionada por 12 meses mais outros 12, devido ao trabalho contratado não ter nenhum cariz político, e que não vê razão para não ser feito como sempre, uma vez que se trata de um serviço prestado à câmara municipal sem qualquer relação com as eleições autárquicas de 2025.