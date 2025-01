Ereira e Lapa continuam unidas contra a vontade das populações

Desagregação das freguesias de Ereira e Lapa, no concelho do Cartaxo, foi chumbada por Ereira não ter o número de eleitores suficiente. Presidente da união de freguesias garante que não vai baixar os braços.

A desagregação da União de Freguesias de Ereira e Lapa, no concelho do Cartaxo, foi rejeitada pelo Grupo de Trabalho – Freguesias da Assembleia da República devido ao número de eleitores da Ereira não atingir o mínimo de 750 eleitores. A presidente da união das freguesias, Alexandra Barros, afirmou em assembleia municipal que “foi com enorme desagrado que recebemos a notícia da rejeição da desagregação, que é uma grande vontade de ambas as populações, mas quero deixar registado que não vamos baixar os braços”.

A freguesia da Lapa, originalmente parte da freguesia de Ereira, foi criada em 8 de Abril 1921 após anos de forte desejo de independência da sua população. Historicamente, as duas freguesias apresentam fortes rivalidades que motivam diferendos entre a população de cada uma das povoações, lê-se no site da união de freguesias.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, partilhou do mesmo sentimento, acrescentando que “para ter uma ideia, a Ereira tem mais pessoas do que Valada e tem toda uma estrutura social que lhe permite essa autonomia administrativa. E está a crescer, tinha 500 e tal eleitores e já tem 600 e tal”. João Heitor confirmou que “as pessoas da Lapa não querem estar ligadas à Ereira por uma questão histórica. São coisas mais emocionais do que racionais”.

Em 1921, reconhecido o desenvolvimento do Lugar da Lapa organizou-se um referendo popular que determinou a criação da freguesia da Lapa, desanexando este território da freguesia de Ereira.