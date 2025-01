Espaços Cidadão em mais quatro freguesias de Santarém

As juntas de freguesia de Póvoa da Isenta, Moçarria, Amiais de Baixo e Gançaria estão dotadas de novos serviços que permitem tratar de assuntos com diversas entidades públicas e privadas.

Póvoa da Isenta, Moçarria, Amiais de Baixo e Gançaria são as juntas de freguesia do concelho de Santarém que passaram a contar recentemente com o Espaço Cidadão, que permite aceder a diversos serviços da administração central, local e de empresas privadas.

As inaugurações decorreram nos dias 19 e 20 de Dezembro, tendo a primeira cerimónia, na Póvoa da Isenta, contado com a presença da ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, e do presidente da Câmara de Santarém, João Leite. O autarca esteve no dia seguinte nas restantes inaugurações, e para 4 de Janeiro está marcada nova inauguração, neste caso do Espaço Cidadão de Casével e Vaqueiros, na respectiva junta de freguesia.

Na Póvoa da Isenta, a ministra da Juventude e da Modernização adiantou que as autarquias têm sido parceiras incríveis nesta jornada, simplificando a vida das pessoas num único espaço. “Muitas vezes, sei que nestes Espaços e nas Lojas do Cidadão, as questões e os problemas que estas pessoas ajudam a responder, vão muito além do catálogo que consta de serviços, onde temos cerca de 70 serviços de 15 entidades diferentes”, lembrou, garantindo que vão continuar a apostar no digital, mas a crescer também no contacto presencial, levando mais serviços para os Espaços Cidadão.

O presidente da Câmara de Santarém referiu que nesta era de transição digital e modernização é determinante a inclusão digital dos idosos e a utilização segura dos serviços públicos digitais. Sublinhou que os Espaços Cidadão estão aptos a dar resposta e a auxiliar os munícipes a tratarem da sua Carta de Condução, solicitarem nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentarem despesas junto da ADSE, tratarem de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterarem a morada do Cartão de Cidadão, solicitarem o Cartão Europeu de Seguro de Doença, entre outros serviços.