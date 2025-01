Freguesias de Salvaterra de Magos mais perto da desagregação

Uniões de freguesias de Glória do Ribatejo e Granho e de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra reúnem as condições para serem desagregadas.

O Grupo de Trabalho – Freguesias da Assembleia da República votou a favor de 124 processos de desagregação de freguesias, entre os quais as de Glória do Ribatejo e Granho e de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra. A Comissão de Poder Local e Coesão Territorial ractificou as votações indiciárias tomadas pelo grupo de trabalho que analisou os pedidos de desagregação de freguesias unidas aquando da Lei Relvas, em 2012/2013. Na comissão parlamentar, a Iniciativa Liberal (IL) votou contra o relatório e o Chega absteve-se, tendo os restantes partidos votado a favor.

O mapa administrativo com as freguesias desagregadas tem de estar concluído até seis meses antes das eleições autárquicas, previstas para Setembro ou Outubro de 2025. Se os prazos previstos forem cumpridos, 8 de Janeiro de 2025 será a data-limite para a entrega, pelos partidos políticos, das iniciativas legislativas para a desagregação das freguesias, que poderão ser discutidas e votadas em sessão plenária em Janeiro de 2025.