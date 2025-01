PS recomenda deslocalização do terminal rodoviário do Cartaxo para o campo da feira

O PS do Cartaxo recomendou na última assembleia municipal a deslocalização do terminal rodoviário da cidade para o campo da feira, junto das escolas, como forma de reduzir o tempo que os alunos “gastam a andar a pé” até à escola, cerca de 20 minutos. Os socialistas justificam que os estudantes são a maior parte dos utilizadores dos autocarros e que a mudança iria reflectir-se em maior segurança nos trajectos, além de ter em conta a localização do novo centro de saúde da cidade.

O presidente da câmara, João Heitor (PSD), afirmou que “o que é certo é que os comerciantes também vivem de muita dessa circulação”, nomeadamente na Rua Batalhoz, explicando que “muito importante é tirar o estacionamento dos autocarros da rua onde está hoje”, que levanta questões de segurança e onde, inclusive, um autocarro ardeu em Abril de 2024, conforme O MIRANTE noticiou.

João Heitor referiu que a concessionária estava disposta a criar o novo terminal, mas com a nova empresa de transportes da Lezíria do Tejo, e segundo reuniões com a comunidade intermunicipal, a intenção é que o terminal se mantenha. A recomendação foi aprovada por maioria com abstenções do PSD.