Cerci Flor da Vida vai construir habitação colaborativa no Cartaxo

Câmara do Cartaxo cedeu terreno na Quinta das Pratas para a construção de habitação colaborativa e comunitária pela Cerci Flor da Vida, sediada em Azambuja.

A parceria entre a Câmara do Cartaxo e a Cerci Flor da Vida, de Azambuja, irá permitir a construção de um equipamento social inovador no Complexo Desportivo e Cultural da Quinta das Pratas. O concurso para execução da obra já foi lançado, segundo anunciou o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, na última reunião de executivo. O projecto, denominado Habitação Colaborativa e Comunitária, consiste em 11 apartamentos com capacidade para 30 residentes. A candidatura foi aprovada e a obra será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 933 mil euros.

O empreendimento visa combater o isolamento de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, como idosos ou pessoas com deficiência, promovendo um equilíbrio entre alojamento individual e familiar. Através deste modelo, será possível garantir a inclusão e autonomia dos residentes, enquanto se disponibilizam serviços de apoio técnico e operacional. Para o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, “esta parceria visa criar uma resposta social inexistente no território, alinhada com os objectivos de diagnóstico e de planeamento que permitirá desenvolver novas respostas na área da saúde, o que é essencial para a promoção da qualidade de vida destas pessoas”.