Oposição queixa-se de falta de iluminação no centro histórico de Tomar

A vereadora Lurdes Fernandes (PSD) disse que o centro histórico de Tomar está “quase às escuras”. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), respondeu que não foi detectada nenhuma avaria e explicou que a iluminação é a mesma de há décadas.

A oposição em Tomar, pela voz da vereadora Lurdes Fernandes (PSD), queixou-se de falta de iluminação no centro histórico da cidade. A crítica foi apresentada na reunião de câmara de 23 de Dezembro. A autarca social-democrata disse que o centro histórico está “quase às escuras”, dando o exemplo da concorrida rua da Corredoura, como um dos locais em que a falta de iluminação é mais evidente. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), disse desconhecer alterações na iluminação pública da cidade.

Lurdes Fernandes diz que foi alertada para a falta de iluminação pública nas artérias do centro histórico de Tomar, realçando a Corredoura e a Rua dos Arcos. “Entendemos que deve ser feita por parte da câmara a recolocação de iluminação pública suficiente, principalmente agora no Inverno em que fica de noite mais cedo”, referiu.

Na resposta, Hugo Cristóvão mencionou que os locais da iluminação no centro histórico são os mesmos de há décadas, acrescentando que não foi detectada falta de iluminação. O autarca disse, no entanto, que é natural, de quando em vez, alguma luminária esteja avariada, sendo que a substituição é feita pela concessionária e não pelo município. “O sistema que está instalado tem várias funcionalidades e uma delas é que detecte quando acontece alguma avaria, mas ainda assim, às vezes há de facto algum hiato temporal entre a detecção e a sua substituição, até porque a empresa não é de Tomar”, explicou Hugo Cristóvão.