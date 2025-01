Santuário de Fátima dá desfibrilhadores à GNR

O Posto Territorial de Fátima da GNR recebeu dois desfibrilhadores automáticos externos (DAE) doados pelo Santuário de Fátima, representado pelo reitor, padre Carlos Cabecinhas. A entrega dos DAE, no dia 27 de Dezembro, visa capacitar os militares do Posto Territorial de Fátima para responder a situações de emergência, nomeadamente em patrulhamentos de apoio aos peregrinos, acidentes de viação, incêndios ou desastres naturais. Nessas situações, os elementos da GNR são frequentemente os primeiros a chegar ao local, desempenhando um papel crucial na cadeia de sobrevivência em casos de paragem cardiorrespiratória, diz essa força de segurança. Os militares da GNR de Fátima receberam formação em suporte básico de vida com DAE.