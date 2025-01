Ampliação do cemitério de Benavente traz nova solução para superar desníveis

A intervenção no cemitério de Benavente já começou e os trabalhos vão decorrer ao longo de quatro meses.

As obras de ampliação do cemitério de Benavente arrancaram com o objectivo de criar o maior número possível de covais na nova área de 1500 metros quadrados, localizada junto ao espaço actual. A empreitada visa responder às necessidades e foi adjudicada por 292 mil euros, acrescidos de IVA, com um prazo de execução de 120 dias.

Inicialmente concebida como uma extensão natural do cemitério existente, a obra evoluiu para a criação de um patamar nivelado que resolve os desníveis do terreno e evita a presença de terras húmidas. A solução encontrada passa pela construção de muros de contenção e suporte de terras, eliminando os taludes e garantindo uma transição harmoniosa entre as duas áreas.

Para atenuar o impacto visual das paredes de betão, será utilizada pintura decorativa com elementos vegetais, conferindo um aspecto mais leve e harmonioso ao espaço. A intervenção procura respeitar o cariz espiritual do local, combinando funcionalidade e estética. As obras, quando concluídas, permitirão aumentar significativamente a capacidade do cemitério, oferecendo um espaço organizado.