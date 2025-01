Arruda dos Vinhos lança programa de prevenção de fogos rurais

Arruda dos Vinhos é um dos primeiros municípios da região Oeste e do país a concretizar um plano que visa proteger a comunidade contra o flagelo dos incêndios.

O município de Arruda dos Vinhos avançou com um plano para prevenir fogos rurais, com a aprovação de um programa municipal de execução elaborado pela Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Torna-se assim num dos primeiros municípios da região Oeste, e do país, a implementar este tipo de plano de acção. Este instrumento alinha-se com o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, abrangendo todos os níveis de governação - nacional, regional, sub-regional e local - e marca uma evolução na abordagem estratégica à gestão de incêndios florestais.

É um documento de referência que adapta, à escala do município, o programa sub-regional de acção contra os incêndios rurais. Identifica as iniciativas prioritárias que devem ser implementadas no território para fortalecer a prevenção e gestão de fogos rurais, garantindo uma resposta eficaz e coordenada. Com esta ferramenta, o município espera assumir um papel activo na protecção do território, promovendo a segurança das comunidades e a sustentabilidade ambiental.

Segundo o município, a aprovação do plano representa o culminar de um processo de transição de mais de dois anos entre dois modelos de gestão: o antigo sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios e o actual Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Este avanço resulta da colaboração entre diversas entidades que trabalharam em conjunto para criar um planeamento estratégico adaptado às especificidades do concelho.