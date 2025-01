Associação entrega 60 cabazes de alimentos a famílias em dificuldade

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) entregou sessenta cabazes de Natal com bens alimentares a famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade social e económica. A campanha “Natal Com Todos” envolveu o comércio local, associações, empresas e beneméritos que fizeram donativos em valor ou em espécie, permitindo a oferta de bacalhau, azeite, batatas, fruta, arroz, massa, açúcar, óleo, broas e o tradicional Bolo Rei. “Não sei como agradecer. Esta associação é uma bênção nas nossas vidas”, explica Olímpio Venâncio, patriarca de uma família com cinco crianças e dois adultos que recebeu um generoso cabaz.

Os avios têm uma base comum a todos e são reforçados em função da tipologia do agregado familiar. Se tiver crianças, é reforçar o leite, cereais e alguns chocolates da época. Os pequenos têm direito a livros, peluches e brinquedos oferecidos por famílias doadoras. A Cruz Vermelha Portuguesa, o Campo de Tiro da Força Aérea e o Grupo Desportivo de Samora Correia também recolheram alimentos que doaram à associação. A entrega dos cabazes decorreu num antigo restaurante cedido à ASASC na época natalícia.

A associação tem cerca de 1000 associados e apoia três centenas de pessoas durante todo o ano. A organização sem fins lucrativos oferece alimentos, roupa, calçado, móveis, electrodomésticos, medicamentos, livros e brinquedos novos e usados na sua velha sede na antiga biblioteca onde atende dezenas de beneficiários nas manhãs de sábado e quarta-feira. Fundada há 10 anos, a ASASC tem uma forte valência social, mas mantém a actividade de cidadania, intervindo na procura de soluções para os problemas com que se debate a comunidade de Samora Correia com mais de 18 mil pessoas e uma área de 322km2.