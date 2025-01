Bombeiros de Castanheira recebem 12 mil euros

A Associação Humanitária dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo vai receber uma verba de 12.000€ da Câmara de Vila Franca de Xira. O subsídio visa comparticipar nas despesas inerentes ao plano de formação conjunta dos corpos de bombeiros do concelho, seja para o ingresso na carreira, progressão ou especialização. A verba foi transferida para a corporação de Castanheira do Ribatejo por ser a que, este ano, está responsável pela gestão financeira da formação conjunta. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.