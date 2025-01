Carlos Alves é o candidato do PS à Câmara de Arruda dos Vinhos

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, foi escolhido pelos militantes socialistas para ser o cabeça-de-lista nas próximas autárquicas, estreando-se nesse papel.

O actual presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, será o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência do município nas eleições autárquicas de 2025. O anúncio foi feito pelo próprio autarca à agência Lusa. Carlos Alves, que assumiu a liderança do município em Março deste ano, após a renúncia de André Rijo para ocupar o cargo de deputado, foi o único a concorrer às eleições internas da concelhia socialista realizadas este mês. A sua candidatura foi aprovada por unanimidade. “Os militantes reconheceram a minha credibilidade, estando eu desde o início do mandato no executivo municipal e, nos últimos meses, na presidência da câmara”, afirmou Carlos Alves.

O também presidente da comissão política concelhia do PS de Arruda dos Vinhos demonstrou “disponibilidade e ideias que quer materializar para o território na continuidade do trabalho do passado que o PS tem vindo a ter no concelho”. Se for eleito, Carlos Alves tem como prioridades apostar na melhoria das acessibilidades e da mobilidade dentro e para fora do concelho, nos produtos endógenos e no sector vitivinícola do território e no tecido económico, bem como concluir a rede de saneamento e reforçá-la.

Carlos Alves, 53 anos, era professor antes de entrar em 2021 como vereador (foi vice-presidente) e, já este ano, para presidente do município de Arruda dos Vinhos. Em termos académicos, está a concluir o doutoramento em Ciência Política e possui uma pós-graduação em Filosofia para Crianças e Jovens e mestrado e licenciatura em Filosofia. Entre 2017 e 2021, foi membro da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos.

Desde as últimas eleições autárquicas, o executivo municipal é composto por cinco eleitos do PS e dois do PSD.