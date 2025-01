Centro Escolar de Fátima Estádio vai custar oito milhões de euros

Futuro Centro Escolar de Fátima Estádio vai incluir as valências de pré-escolar e ensino básico e prevê um investimento de cerca de oito milhões de euros.

O estudo prévio do Centro Escolar de Fátima Estádio foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de Ourém de 16 de Dezembro, projecto que vai ser desenvolvido com recurso a financiamento comunitário e que pretende responder ao aumento considerável de alunos que o concelho regista. O futuro Centro Escolar de Fátima Estádio vai incluir as valências de pré-escolar e ensino básico e contemplará oito salas destinadas ao primeiro ciclo, quatro salas de pré-escolar, três salas para ATL, auditório, ginásio, biblioteca/ludoteca, copa/cozinha, refeitório, arrumos, sala de professores, sala de assistentes operacionais, sala de isolamento e gabinetes de psicologia, terapia da fala, do coordenador e de recepção de encarregados de educação. O novo centro escolar será implantado nos terrenos municipais junto ao Estádio Papa Francisco, com espaços exteriores destinados a recreio e campo de jogos.

O estudo prévio adjudicado à empresa MECH – Consultores, Arquitectura e Engenharia, Lda. estipula um prazo de execução da obra de dezoito meses, com um custo estimado de sensivelmente oito milhões de euros. Segue-se a elaboração do projecto de execução do Centro Escolar de Fátima Estádio, num prazo de 60 dias após a aprovação do respectivo estudo prévio.