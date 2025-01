Cuidados de saúde voltam a ser assunto na reunião da Câmara de Abrantes

Vereador Vasco Damas questionou executivo sobre a localização da futura Unidade de Saúde Familiar Norte e o funcionamento dos serviços de cuidados de proximidade, através dos pólos de São Facundo e Vale das Mós. Manuel Valamatos garante que o município tem trabalhado com as entidades competentes para assegurar os melhores cuidados possíveis à população.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), garante que o município continua a trabalhar, junto das entidades competentes, para conseguir oferecer os melhores cuidados de saúde e proximidade à população do concelho. O vereador Vasco Damas (ALTERNATIVAcom), levou o assunto à última sessão camarária, questionando sobre a localização e funcionamento da futura USF Norte e se o executivo mantinha o compromisso de continuar a trabalhar nas melhorias dos cuidados de saúde.

“Apesar de, a 9 de Maio de 2023, o executivo ter decidido, juntamente com as autoridades de saúde, sem consulta prévia à oposição nem à população interessada, a localização da futura USF Norte, demos aval ao projecto por não querermos ser cúmplices na falta de cobertura de médicos de família e atraso na garantia de cuidados de saúde primários e de proximidade. O presidente apresentou dois argumentos chave, como a contratação de mais profissionais de saúde, necessários ao atendimento de utentes, e a garantia de manutenção e actual cobertura das freguesias no norte do concelho, com pólos e extensões de saúde. Mantém estes objectivos?”, questionou o vereador.

Vasco Damas afirmou que é ainda necessário arranjar mais soluções de transporte para cidadãos, que tenham de se deslocar à USF Norte, uma vez que os transportes públicos e a pedido não dão a resposta necessária. A falta de serviços médicos e de enfermagem de proximidade nas freguesias de São Facundo e Vale das Mós foi outra das preocupações expostas pelo vereador.

Manuel Valamatos voltou a reforçar o que já tinha dito anteriormente. “Quero que os pólos de saúde de Rio de Moinhos, Mouriscas e Carvalhal continuem a funcionar, assim como os restantes pólos. Queremos valorizar a mobilidade dos cidadãos e estamos a trabalhar, com as juntas de freguesia, para reforçar os apoios de transporte. O transporte a pedido funciona muito bem e é um exemplo, até na Europa” afirmou.

O presidente do município acrescentou que a autarquia tem tentado, juntamente com a Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, conseguir respostas de enfermagem nos pólos. Manuel Valamatos relembrou ainda que a câmara não tem poder nem competências legais para contratar médicos nem enfermeiros, procurando colaborar com a ULS nesse sentido. Para o autarca, uma USF na zona norte do concelho é a única forma, do ponto de vista organizacional, de responder às necessidades dos cidadãos, tratando-se de um novo modelo de organização da saúde, implementado pelas duas médicas que ficaram colocadas em Abrantes no último concurso do Médio Tejo.