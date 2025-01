Familiares e amigos despediram-se de Daniela Brito Silvestre

Daniela Brito Silvestre, de Vila Franca de Xira, faleceu aos 23 anos. Jovem ficou tetraplégica em 2021 na sequência de um enfarte medular.

O funeral de Daniela Brito Silvestre, 23 anos, decorreu na segunda-feira, 30 de Dezembro, na Malveira. Familiares e amigos marcaram presença nas cerimónias fúnebres da jovem, natural de Vila Franca de Xira. Daniela Brito Silvestre faleceu em casa na véspera de Natal e foi o próprio pai que deu nota do falecimento através das redes sociais.

Recorde-se que Daniela Brito Silvestre sofreu um enfarte medular no dia 6 de Novembro de 2021, quando caiu na pista de dança da discoteca Império, em Alverca do Ribatejo, e ficou tetraplégica. Sem antecedentes e sem casos de doenças graves na família, Daniela tornou-se um caso raro por ter tido um enfarte medular tão nova e sem causas atribuídas.

Várias associações, empresas e pessoas a título individual ajudaram-na ao longo dos anos e manifestaram a sua tristeza pela partida precoce. Em Fevereiro de 2023, Daniela Brito Silvestre deu uma entrevista a O MIRANTE quando ainda estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Franca de Xira. Na altura aguardava com expectativa a possibilidade de regressar a casa e com um sorriso afirmou que “desistir não é opção”.