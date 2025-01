Francisca é o nome da bebé de Natal na maternidade de Santarém

Bebé nascida na tarde de 25 de Dezembro é filha de um casal residente em Almoster.

Francisca é o nome da primeira criança que nasceu no dia de Natal na maternidade do Hospital Distrital de Santarém, que integra a Unidade Local de Saúde da Lezíria. O nascimento foi registado às 17h53. A bebé é filha do casal formado por Cátia Carriço, de 28 anos, e Bruno Ferreira, de 30 anos, residentes em Almoster, no concelho de Santarém.

Francisca é a terceira filha do casal, que já tem um menino de 2 anos e uma menina de 17 meses. O nascimento de Francisca, no dia 25 de Dezembro, trouxe uma felicidade extra à família, tornando este Natal ainda mais memorável.