Glória Severino é a nova presidente do CDS-PP de Alenquer

Glória Severino foi eleita presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Alenquer, sucedendo a Mário Bettencourt Amaro. A nova comissão política foi apresentada dia 20 de Dezembro, numa cerimónia realizada na Taberna do Areal.

Glória Severino, que é eleita na Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais, leva como mote para este novo desafio a frase do seu antigo professor e também figura reconhecida do CDS-PP, Adriano Moreira: “acreditem sempre e nunca desistam”. A dirigente promete um trabalho contínuo em prol da comunidade e tendo em vista as próximas eleições autárquicas.

A cerimónia contou com a presença de vários militantes e família, incluindo a presidente da Comissão Politica Concelhia do CDS-PP de Vila Franca de Xira e representante da Comissão Política Distrital de Lisboa, Filomena Rodrigues. Também estiveram presentes vários independentes ligados ao partido.