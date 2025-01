Presidente do Turismo Centro de Portugal morreu aos 53 anos

Raul Almeida liderava a comissão executiva do Turismo do Centro, onde tinha como vice-presidente a ex-autarca de Tomar, Anabela Freitas.

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida morreu na sexta-feira, 27 de Dezembro, aos 53 anos, em Espanha, onde estava internado em tratamento de doença prolongada. O ex-autarca de Mira liderava uma comissão executiva onde estão também Anabela Freitas, ex-autarca de Tomar que ocupa o lugar de vice-presidente, e Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, já que o Turismo do Centro abrange também os municípios do Médio Tejo.

Nascido em Moçambique em Março de 1971, e residente na freguesia da Praia de Mira, Raul Almeida foi eleito presidente da Câmara de Mira, pelo PSD, em 2013 e reeleito em 2017 e 2021, exercendo funções até tomar posse como presidente da Turismo Centro de Portugal em Setembro de 2023.

Recorde-se que a ex-presidente da Câmara de Tomar chegou a apresentar-se como candidata à presidência do Turismo do Centro mas acabou por concertar posições com o outro candidato, Raul Almeida, e decidiram apresentar uma lista única a bem dos “superiores interesses da região”. Na altura, Anabela Freitas revelou que renunciaria às funções autárquicas caso fosse eleita. O que aconteceu, assumindo o cargo de vice-presidente do Turismo do Centro com funções executivas.

O Turismo Centro de Portugal abrange concelhos dos distritos de Santarém (Médio Tejo), Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Aveiro e Viseu.