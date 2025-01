Projecto R23 renova refeitório da EB 2,3 do Porto Alto

Após a remodelação do refeitório escolar da Duarte Lopes, em Benavente, no ano passado, e da Escola João Fernandes Pratas, em Samora Correia, durante a interrupção lectiva do Carnaval, o projecto R23 chega agora à Escola EB 2,3 do Porto Alto, dando continuidade à transformação dos refeitórios escolares no concelho de Benavente.

A iniciativa pretende criar um ambiente mais acolhedor, moderno e funcional, alinhando o espaço e as ementas com as necessidades nutricionais e as expectativas de alunos, pais e encarregados de educação. O novo refeitório da EB 2,3 apresenta uma imagem renovada, com cores atractivas e mobiliário moderno, incentivando ao consumo de refeições saudáveis, equilibradas e sustentáveis.

As obras de construção civil, ainda por realizar, estão a cargo dos trabalhadores da Câmara de Benavente e incluem a reparação e pintura de paredes, tectos e caixas de estores, além da renovação completa do interior da cozinha. O espaço será equipado com mesas e cadeiras novas e um design atractivo aplicado nas paredes, criando um ambiente confortável e dinâmico para os alunos.

Com o objectivo de envolver a comunidade escolar no processo de mudança, alunos, professores e encarregados de educação participaram no planeamento do projecto. Além disso, o refeitório permanecerá aberto a visitas e à partilha de refeições por parte de pais e encarregados de educação, mediante inscrição prévia e gratuita.