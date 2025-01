Recolha de sangue no Hospital CUF Santarém

O Hospital CUF Santarém promove uma recolha de sangue no dia 7 de Janeiro, entre as 9h00 e as 13h00. A iniciativa, com a participação do Instituto Português do Sangue e Transplantação, decorre na estrutura modular localizada no estacionamento exterior do hospital. A CUF Santarém realça que “o sangue é um bem insubstituível, obtendo-se através de dádiva benévola, pois não é possível produzi-lo artificialmente”. Chama também a atenção para o facto de haver “muitos doentes que necessitam de componentes sanguíneos de forma a terem melhor qualidade de vida, sendo a sua disponibilidade essencial para situações em que há risco de vida”. A iniciativa é dirigida a colaboradores do Hospital CUF Santarém e à comunidade envolvente.