Três recolhas de sangue em Janeiro na Póvoa de Santa Iria

Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove em Janeiro quatro acções de recolha de sangue, três na sua sede e uma no Colégio Bartolomeu Dias.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar quatro recolhas de sangue no mês de Janeiro. Na sede da associação, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria, realizam-se acções no dia 4 e 18, das 15h00 às 19h30, e dia 12 das 08h30 às 12h30. No dia 27 de Janeiro a colheita de sangue vai decorrer no Colégio Bartolomeu Dias, em Santa Iria da Azóia, das 9h00 às 13h00.

No ano de 2024, a associação realizou 38 colheitas de sangue onde compareceram 1245 dadores. Foram ainda recolhidas 955 unidades de sangue e 181 pessoas doaram sangue pela primeira vez.