Videovigilância em Tomar vai ser instalada por fases

O eleito do CDS-PP, Francisco Tavares, questionou o ponto de situação relativamente à instalação de videovigilância na cidade de Tomar. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, referiu que o objectivo é fasear a instalação das câmaras, uma vez que o orçamento previsto ronda o meio milhão de euros.

A instalação de videovigilância em Tomar foi tema na última sessão da assembleia municipal. O deputado do CDS-PP, Francisco Tavares, questionou o presidente da câmara relativamente ao ponto de situação do processo, afirmando que o sentimento de insegurança dos tomarenses está a aumentar “cada vez mais”.

Na resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), explicou que este é um processo que demora muito tempo, garantindo que têm decorrido reuniões com a PSP. “Estamos a trabalhar nesse sentido, a última reunião de trabalho com a PSP realizou-se no início de Novembro”, revelou.

O líder do município esclareceu que os serviços municipais e a PSP estão a tentar reduzir os custos previstos para a instalação das câmaras de videovigilância. “Neste momento o orçamento andará na casa do meio milhão de euros”, informou, acrescentando que o objectivo é fasear, instalando algumas câmaras numa primeira fase para depois ir concluindo o processo ao longo dos anos seguintes. Hugo Cristóvão disse ainda que é necessário definir prioridades. “Que fique claro que eu não vou gastar meio milhão de euros em videovigilância”, reiterou o presidente da câmara.