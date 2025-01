Voluntários plantam árvores na Mata do Paraíso em Vialonga

120 pessoas de várias escolas de yoga da região de Lisboa juntaram-se na Mata do Paraíso em Vialonga, para celebrar o Dia da Floresta Autóctone plantando várias árvores. A iniciativa foi desenvolvida em articulação com a Associação de Yoga de Vila Franca de Xira e Alverca e a Associação Regional de Yoga da Região de Lisboa. Em comunicado, o município de Vila Franca de Xira diz que foram plantadas 1.500 espécies arbóreas e arbustivas autóctones, provenientes do viveiro municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

Ao todo, os voluntários plantaram espécies em 1,5 hectares, incluindo pinheiro-manso, medronheiros, adernos, gilbardeiras, murtas, rosmaninho, entre outras. A actividade contou também com uma acção de sensibilização ambiental abordando a temática dos prejuízos inerentes ao predomínio das plantas invasoras, nomeadamente a acácia, que tem vindo a ser alvo de campanhas de irradicação.