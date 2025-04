Biblioteca de Tomar assinalou o Dia Internacional do Livro Infantil

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca assinalou o Dia Internacional do Livro Infantil no dia 2 de Abril. Durante a manhã e o início da tarde, decorreram duas sessões especiais de leituras de contos, com visita de alunos da Escola Templários, e com uma sessão para famílias.

No cantinho do conto, o anfiteatro mágico na biblioteca, esteve Sónia Costa, do projecto Zespantalho, que contou e interpretou a história da lagartixa que gostava de andar de carro, uma história com base na cultura oral de Cem Soldos. Também Yasmine Figueiredo contou a história de um dos seus livros “Samuel o Tigre”, e ainda Hélia Silvério, que agarrou o público com a história “A menina em busca da felicidade”, a sua primeira obra. Numa tarde chuvosa, quem visitou a Biblioteca de Tomar ouviu também a leitura, pela voz de Filomena Galvão, do livro “Aquela nuvem e outras”.