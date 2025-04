Fundação José Saramago com programa variado em Abril na Azinhaga

O pólo da Azinhaga da Fundação José Saramago apresentou o seu programa para o mês de Abril que conta com diversas actividades. No dia 17 de Abril vai ter lugar a oficina de escrita e expressão plástica “A (nova) viagem do elefante”, com José Jesus. É uma actividade gratuita para crianças a partir dos oito anos e, segundo a organização, “uma oportunidade para desenvolver a imaginação e as competências emocionais”. Para a noite de 24 de Abril, véspera dos 51 anos da Revolução dos Cravos, está agendada uma sessão de leitura e reflexão de textos de José Saramago que abordam a repressão, a censura e as questões políticas do regime. A sessão está marcada para as 21h30. No dia 26 de Abril a fundação vai promover um passeio à Reserva Natural do Paul do Boquilobo, organizado em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Partindo da obra “As pequenas Memórias” de José Saramago, a caminhada tem como objectivo envolver os participantes numa “atmosfera literária, sendo este lugar um dos que nos transporta à infância de José Saramago”, lê-se na nota da organização. O passeio tem concentração marcada às 09h30 no Centro de Interpretação da Reserva Natural do Boquilobo, terá cerca de 6 quilómetros e duração prevista de três horas. É uma iniciativa gratuita, mas de inscrição obrigatória, que deve ser feita através do email da delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago.