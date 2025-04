Próximo livro da colecção “Uma Aventura” vai ser apresentado na Golegã

Capital do Cavalo serviu de inspiração para Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escreverem o livro: “Uma Aventura na Curva do Rio”.

O livro “Uma Aventura na Curva do Rio”, o novo volume da colecção literária de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, saiu no dia 8 deste mês e conta com ilustrações da desenhadora Cátia Mariline, revelou a Editorial Caminho. De acordo com a editora, este novo volume terá uma tiragem de 15 mil exemplares e será apresentado pelas autoras a 14 de Maio, na Golegã. Em “Uma Aventura na Curva do Rio”, os cinco amigos rumam ao Ribatejo, numas férias intercalares em Novembro, para um “acampamento à beira-rio, visitas a locais surpresa e uma ida à famosa Feira do Cavalo da Golegã”, revela a Editorial Caminho.

As escritoras estiveram na Golegã em 2024 a visitar o património natural e património edificado mais relevante do concelho, como a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, a Feira de São Martinho e Feira Nacional do Cavalo, a Casa Estúdio Carlos Relvas, o Museu Mestre Martins Correia, entre outros locais. Numa iniciativa da Casa Mendes Gonçalves, em articulação com a Câmara Municipal da Golegã e com edição da Caminho, esta obra será a 68º de uma série literária criada em 1982 e cujas personagens, como as gémeas Teresa e Luísa, se inspiraram em jovens que foram alunos de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Arlindo Fagundes, que morreu em Janeiro aos 79 anos, traçou a identidade visual dos protagonistas em todos os volumes ao longo de mais de 40 anos, tendo agora continuidade com Kachisou. “Estamos a trabalhar com uma jovem ilustradora muito talentosa, com um traço diferente, mas que tem muitas coisas a ver com o que Arlindo Fagundes fez durante tanto tempo”, sublinhava Isabel Alçada no início de Março.

Ana Maria Magalhães, 78 anos, e Isabel Alçada, 74 anos, eram professoras numa escola em Lisboa quando se conheceram em 1976. Começaram a escrever histórias para cativar os alunos para a leitura, até decidirem editar, em 1982, “Uma aventura na Cidade”. Juntas são uma das conhecidas duplas da literatura portuguesa para crianças e jovens, e embora tenham editado outras histórias, a mais célebre é a série “Uma aventura”. Todas as histórias, algumas com temas e locais sugeridos por leitores, são protagonizadas pelos amigos Teresa e Luísa - as gémeas -, Pedro, João, Chico e os cães Caracol e Faial.