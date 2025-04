Rogério Ceitil: o realizador de Duarte & Companhia morreu aos 88 anos

Realizador de séries como Zé Gato ou Duarte & Companhia, Rogério Ceitil vivia em Alhandra e era uma pessoa discreta que não dava entrevistas.

Rogério Ceitil, o realizador natural de Vila Franca de Xira que assinou a direcção de séries televisivas de grande sucesso como Zé Gato ou Duarte & Companhia, morreu no dia 9 de Abril, aos 88 anos. Vivia em Alhandra e era uma pessoa que, apesar de estimada pela comunidade, sempre recusou dar-se a conhecer em entrevistas e vivia recatada do olhar público.

Rogério Ceitil destacou-se pela realização de várias longas-metragens mas foi com as séries de televisão para a RTP que ganhou protagonismo e destaque. A Academia Portuguesa de Cinema já veio lamentar “profundamente” o falecimento do realizador, que considerou ser uma figura marcante da televisão e do cinema nacional. Estreou-se no cinema amador ainda na adolescência em Vila Franca de Xira, tendo estado ligado ao Cineclube Vilafranquense. A sua primeira longa metragem foi em 1971 com o filme Grande, Grande era a cidade, em parceria com Lauro António.

Tornou-se membro do Centro Português de Cinema em 1972 realizando o filme Cartas na Mesa. Em 1977 realizou o filme Antes do Adeus, assinando o argumento com António-Pedro Vasconcelos. Nas décadas de 1990 e 2000 dedicou-se à produção de conteúdos infantojuvenis como O bando dos quatro, O beijo de Judas e a República das Perguntas. O funeral do realizador aconteceu quinta-feira, dia 10 de Abril, no cemitério dos Olivais. Em 2013 o realizador foi notícia por ter entregue na PSP de Vila Franca de Xira várias armas que tinham sido usado nas séries televisivas Duarte & Companhia e Zé Gato, por ter expirado a licença de uso e porte de arma. Na altura, segundo a polícia, o realizador manifestou a intenção de ver as armas expostas num museu dada o seu valor histórico associado à produção das séries.