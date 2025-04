Terror e Miséria vence Prémio Municipal de Teatro Mário Rui Gonçalves

A 11.ª edição do Prémio Municipal de Teatro Mário Rui Gonçalves, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira, distinguiu o espectáculo Terror e Miséria, encenado pelo Grupo D’Artes e Comédias do Banco de Portugal, como o Melhor Espectáculo de 2024. A concurso estiveram 10 grupos de teatro amadores da Área Metropolitana de Lisboa.

Este prémio municipal, criado em 2014, presta homenagem ao encenador e actor Mário Rui Gonçalves, cuja actividade artística marcou de forma muito significativa o concelho de Vila Franca de Xira, e reconhece publicamente o trabalho dos grupos de teatro de amadores. A peça Terror e Miséria é uma adaptação de uma obra de Bertolt Brecht, que apresenta uma sucessão de cenas em forma de reportagem sobre o quotidiano na Alemanha em vésperas da 2ª Guerra Mundial. Escrita em 1938, a peça é composta por fragmentos que expõem as consequências da ascensão e consolidação do fascismo, abordando as tensões sociais e familiares, a repressão política e os efeitos devastadores do regime nazi na vida de todos os cidadãos, nas suas casas, ruas, fábricas, tribunais e até prisões. A cerimónia de entrega do prémio principal no valor de 2.500 euros e dos troféus e diplomas aos vencedores das várias categorias decorreu no auditório do Museu do Neo-Realismo, no dia 30 de Março.