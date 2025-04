Campo do Povoense recebe jovens talentos no Torneio da Champions

O União Atlético Povoense será um dos palcos da XII edição do Torneio da “Champions”, que decorre até 19 de Abril.

O União Atlético Povoense será um dos palcos da XII edição do Torneio da Champions, entre os dias 15 e 19 de Abril, trazendo consigo a emoção do futebol juvenil e o espírito de desportivismo que tem marcado o evento ao longo dos anos. Durante cinco dias, os campos do Grupo Desportivo Águias de Camarate, da Associação Desportiva Bobadelense, da Sociedade Recreativa Catujalense e do próprio Povoense irão acolher dezenas de jogos, com a participação de jovens talentos. As finais estão marcadas para 19 de Abril, dia em que serão entregues os troféus aos vencedores. A entrada para assistir aos jogos é livre, e a organização convida a comunidade a marcar presença e a apoiar os jovens atletas.

Mais do que uma competição, o torneio tem como objectivo promover valores como o respeito, a inclusão e o espírito de equipa, oferecendo a todos os participantes uma experiência desportiva e humana enriquecedora. A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, Câmara de Loures, União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Associação de Futebol de Lisboa.