Carros com história voltam a acelerar em Tomar

Sexta edição do Templários Rally Classic vai ter na estrada carros emblemáticos, mas também alguns mais recentes.

O Templários Rally Classic volta a Tomar nos dias 25 e 26 de Abril. A cidade vai ser o centro de um rali que reúne alguns dos carros mais icónicos da história, mas também alguns dos mais evoluídos e competitivos da actualidade. A prova vai ser maioritariamente disputada no concelho de Tomar, mas este ano também vai ter passagem por Ferreira do Zêzere. Com organização do Motor Clube de Tomar, o Templários Rally Classic vai ser disputado em pisos de asfalto.

A prova da categoria Legend vai ter duas etapas, num total de 183,09 km, e oito provas especiais de classificação, que totalizam 52,68 km. De destacar a realização de uma super especial no centro da cidade de Tomar, na noite de sexta-feira, 25, e a nova classificativa Dornes, que se realiza no sábado, 26 de Abril. O parque fechado, parque de assistência e abastecimento situam-se no Largo da Várzea Grande, em Tomar, o que vai permitir ao público estar perto dos carros e pilotos.