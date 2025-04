CD Fátima apurado para disputar a subida à Liga 3

Apesar de ter perdido em Mortágua por 2-0, na última jornada da fase regular da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, a equipa sénior do Centro Desportivo de Fátima garantiu o apuramento para a fase de promoção à Liga 3, ao segurar o segundo lugar com que partiu para a derradeira ronda. Para isso contribuiu o desaire do rival directo Arronches e Benfica, que perdeu em casa com o líder O Elvas por 1-0 e acabou na terceira posição. O Fátima somou 49 pontos e os alentejanos 48. Só os dois primeiros de cada uma das quatro séries vão disputar a fase de promoção.

Por sua vez, o FC Alverca B garantiu a manutenção no quarto escalão do futebol nacional, ao ficar em oitavo lugar na série, duas posições acima da zona de despromoção, após vencer no terreno do despromovido Alcains por 2-0.