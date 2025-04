Grande prémio internacional de marcha voltou a levar a elite a Rio Maior

Para além da prova, o Jardim Municipal 25 de Abril acolheu diversas actividades dedicadas à população sénior, promovidas pelo programa Mais Desporto, Mais Saúde Rio Maior, numa iniciativa que alia actividade física e lazer.

O brasileiro Caio Bonfim e a equatoriana Paula Torres, superando a forte concorrência da peruana Kimberly García, vencedora em 2017, 2022 e 2024, ganharam a 32.ª edição do Grande Prémio de Rio Maior de marcha. Na elite masculina, o brasileiro colocou-se cedo na liderança, cortando a meta em 1:20.47 horas, com 39 segundos de avanço sobre o sueco Perseus Karlström, actual campeão europeu e vice-campeão mundial, que chegou a Rio Maior depois de já ter cumprido a distância em 1:18.35 horas esta época, em Taicang (China).

Inês Mendes, atleta natural de Rio Maior que representa o Benfica foi a melhor portuguesa em acção, classificando-se em quinto lugar com o melhor registo da temporada (1:36.56 horas).

A 32.ª edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha decorreu no sábado, 12 de Abril, nas ruas centrais da cidade. A mais prestigiada prova internacional de marcha atlética em Portugal voltou a realizar-se, integrada no circuito Gold Level RW Event do World Race Walking Tour, sob a égide da World Athletics. Entre os principais destaques da edição deste ano esteve a participação do riomaiorense João Vieira, figura incontornável da marcha portuguesa, vice-campeão mundial nos 50 km em 2019 e 5.º classificado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, detentor de um impressionante palmarés com múltiplos títulos nacionais, participações em cinco Jogos Olímpicos e várias medalhas em campeonatos internacionais. João Vieira disputou até aos últimos metros o pódio, alcançando a melhor marca da época.

A organização do evento é da responsabilidade do município de Rio Maior, da Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.