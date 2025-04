Infantis da Casa do Benfica da Golegã conquistam campeonato distrital de futsal

Os infantis do futsal da Casa do Benfica da Golegã conquistaram o campeonato distrital de futsal 2024/25 no dia 6 de Abril, no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere. A equipa goleganense venceu o SC Ferreira do Zêzere por 10-0 e confirmou o título a duas jornadas do fim da prova. A equipa da Casa do Benfica da Golegã saiu vitoriosa dos oito jogos já disputados na fase final do campeonato.

A direcção da Casa do Benfica da Golegã, através de um comunicado, enaltece a dedicação e trabalho dos atletas da equipa e refere que esta conquista é o resultado de um projecto de formação sustentado que “tem procurado formar não apenas jogadores, mas cidadãos responsáveis e apaixonados pelo desporto”.