Liga APL Skate na Póvoa de Santa Iria em Maio

No dia 17 de Maio o Skate Parque da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, será palco da Liga APL Skate. A Associação de Patinagem de Lisboa, entidade responsável pelo calendário competitivo regional da modalidade, organiza esta competição com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, através de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo aprovado em reunião de câmara.

O acordo define as condições de apoio financeiro e logístico necessárias à concretização do evento, nomeadamente a entrega por parte da câmara de diverso apoio logístico, nomeadamente o som, lembranças, cedência do skate parque e ainda um apoio financeiro directo de cinco mil euros a entregar à Associação de Patinagem de Lisboa. A entrada no evento será gratuita e conta com a parceria de diversas entidades. A Liga APL Skate é uma competição que integra o calendário regional da modalidade e tem como objectivo dinamizar e promover o skate na região.