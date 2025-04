Núcleo Sportinguista de Rio Maior recebe 54 mil euros da câmara

O Núcleo Sportinguista de Rio Maior recebeu 54.921 euros do município, verba destinada a financiar a aquisição de uma nova viatura de 22 lugares. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Rio Maior. A entrega simbólica do subsídio decorreu nos paços do concelho, com a presença do presidente da câmara, Filipe Santana Dias, do presidente do Núcleo Sportinguista de Rio Maior, Silvino Sequeira, e de alguns vereadores.