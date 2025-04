Torneio de Futsal Interfreguesias regressa ao Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo organiza a terceira edição do Torneio de Futsal Interfreguesias de 14 a 25 de Abril, no Pavilhão Desportivo do Inatel. A competição conta com oito equipas das freguesias do concelho. Pontével, Valada, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, Vale da Pinta, Vale da Pedra, Ereira e Lapa disputam os primeiros jogos a 14, 16 e 21 de Abril, as meias-finais a 23 de Abril e a final a 25 de Abril. A entrada é livre. O torneio integra a programação desportiva das comemorações do 51.º Aniversário do 25 de Abril de 1974.