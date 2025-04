Voleibol é a mais recente modalidade da Casa do Povo de Rio Maior

A recém-criada equipa de voleibol feminino da Casa do Povo de Rio Maior participou no Torneio de Páscoa do Sporting Clube Torres Vedras onde conquistou o segundo lugar após sete jogos. Os treinadores Joelicia Jesus e Leandro Silva destacaram a evolução técnica da equipa que treina há dois meses.