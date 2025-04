Trabalhadores da Sumol-Compal de Pombal fizeram greve

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os trabalhadores da Sumol-Compal, na unidade de Pombal, realizaram dois dias de greve, com concentração em frente às instalações em Pombal. Com grande adesão à greve, a unidade de Pombal parou por completo a produção. Em solidariedade com os trabalhadores, que pedem melhores condições de trabalho, esteve presente o secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira.