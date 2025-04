Bloco de Esquerda divulga lista completa por Santarém

O Bloco de Esquerda entregou no dia 7 de Abril a sua lista de candidatos pelo círculo de Santarém às eleições legislativas de 18 de Maio e divulgou o elenco completo que acompanha o cabeça de lista Bruno Góis, antigo eleito da Assembleia Municipal de Santarém. Seguem-se na lista, por esta ordem: Júlia Mendes Pereira, Ana Alves, Manuel Borrego, Maria de Lurdes Martins, Ana Filipe, Santiago Mbanda Lima, José Baptista e, a fechar a equipa de candidatos efectivos, Helena Pinto, que foi deputada à Assembleia da República entre 2005 e 2015 e vereadora da Câmara de Torres Novas entre 2013 e 2021.

O mandatário da lista é José Carreira, reformado e membro da comissão coordenadora distrital de Santarém. “O Bloco de Esquerda convoca todas as gerações para lutar por um programa que baixe as rendas, taxe os ricos para financiar os serviços públicos e reforce os direitos dos trabalhadores por turnos”, diz o partido em comunicado.